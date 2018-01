Disabile aggredisce vigili a morsi

(ANSA) - FIRENZE, 8 GEN - Ha iniziato a offendere senza motivo due agenti della polizia municipale e, invitato a interrompere gli insulti, ne ha colpito una con una stampella e morso l'altro. Per l'uomo, romeno senza fissa dimora, privo di una gamba, è scattato l'arresto e stamani, nel processo per direttissima, la condanna a sette mesi di reclusione. L'episodio è avvenuto a Firenze nel giorno della Befana. Una pattuglia della polizia municipale, formata da un uomo e una donna, si trovava in piazza Stazione quando l'uomo, in sedia a rotelle, ha iniziato ad insultare gli agenti senza motivo. A niente è servito il loro invito a calmarsi; anzi, l'uomo per tutta risposta ha iniziato a sputare contro gli agenti e, dopo aver estratto una stampella dalla sedia a rotelle, l'ha scagliata contro la vigilessa. L'altro agente, mentre tentava di bloccarlo, è stato morso a una mano. Alla fine il romeno è stato fermato grazie a una pattuglia arrivata in supporto ai due agenti. L'aggressore è stato arrestato e processato per direttissima.