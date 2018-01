Rubano bici e ruote carbonio da cantina

(ANSA) - FIRENZE, 7 GEN - Sei biciclette ed una coppia di ruote in carbonio, per un valore complessivo di 15.800 euro, sono state rubate nella mattinata di ieri dalla cantina di uno stabile in via di Ripoli. I ladri, che sono entrati in tutti e sei i seminterrati presenti nel palazzo, hanno portato via anche una statua di Venere in bronzo del valore di circa tremila euro e diversi indumenti usati. Indagini in corso da parte della polizia.