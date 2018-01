Pitti Uomo, cena di gala in Sala Bianca

(ANSA) - FIRENZE, 7 GEN - Luogo iconico per la moda italiana, primo set internazionale delle sfilate negli anni '50, la Sala Bianca di Palazzo Pitti a Firenze torna a ospitare i protagonisti del settore per una cena di gala in occasione dell'apertura dell'edizione 93 di Pitti Uomo (9-12 gennaio alla Fortezza da Basso). 'Firenze Hometown of Fashion', l'evento organizzato alla vigilia di Pitti, la sera dell'8 gennaio, dal Centro di Firenze per la moda italiana in collaborazione con le Gallerie degli Uffizi: il programma prevede una visita alla mostra 'Tracce' al Museo della moda e del costume di Pitti, poi un cocktail alla Galleria delle Statue, infine il dinner nella scenografia degli stucchi della Sala Bianca.

Circa 200 gli ospiti attesi, tra i quali il maestro Roberto Capucci che proprio nella Sala Bianca di Pitti ha debuttato con la sua prima sfilata di moda, nel 1952. E l'8 sempre a Palazzo Pitti sarà presentata e inaugurata la mostra 'Capucci Dionisiaco, disegni per il teatro', aperta dal 9 gennaio al 14 febbraio.