Lotteria: 5 premi da 50.000 euro in Toscana

Lotteria Italia, sono cinque i biglietti di seconda categoria, con premio da 50.000 euro, vincenti in Toscana, venduti due a Firenze e uno rispettivamente a Reggello, Altopascio (Lucca) e Serravalle Pistoiese. Questi i biglietti:

F 233484 Firenze

R 089935 Altopascio (LU)

B 367022 Firenze

G 267830 Serravalle Pistoiese (PT)

S 049055 Reggello (FI).

In Toscana per la Lotteria Italia 2017, spiega in una nota Agipronews, sono stati venduti più di 606.000 tagliandi, con un calo del 2,1% rispetto all'edizione precedente.

Per reclamare i premi, in una nota Agipronews ricorda che il tempo utile è di 180 giorni, vale a dire sei mesi, dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei biglietti vincenti. I vincitori, ricorda sempre Agipronews, debbono presentare il tagliando vincente, integro e in originale, negli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo oppure all'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali. Il pagamento, poi, avviene entro 30 giorni dalla data di presentazione del biglietto. Il quale, viene sottolineato, può anche essere spedito direttamente all'Ufficio Premi, con una raccomandata A/R, indicando le generalità, l'indirizzo del richiedente e la modalità di pagamento.