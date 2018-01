Fondazione Zeffirelli,tornano conferenze

(ANSA) - FIRENZE, 7 GEN - Riprenderà martedì 9 gennaio 'Corrispondenze', il ciclo di conferenze del Centro internazionale per le arti dello spettacolo - Fondazione Zeffirelli. Sarà il critico teatrale Masolino d'Amico ad affrontare il tema del rapporto tra Franco Zeffirelli e William Shakespeare, attraverso quattro conferenze dedicate ad altrettante opere del bardo di Stratford-upon-Avon. Ogni incontro si terrà nella Sala Musica del Complesso monumentale di San Firenze (Piazza San Firenze 5), con inizio alle 18. Ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili. Gli altri appuntamenti sono fissati per il 23 gennaio, il 6 ed il 20 febbraio. Inoltre, nella Sala della musica dell'Oratorio San Filippo Neri, all'interno del complesso di San Firenze, torneranno 'I concerti di San Firenze' a cura di Francesco Ermini Polacci. In esclusiva per Firenze la violoncellista Erica Piccotti ed il pianista Itaman Golan.