Tuffo in mare per pisani e livornesi

(ANSA) - PISA, 06 GEN - Più di 220 persone hanno sfidato il freddo questa mattina per il tradizionale appuntamento con il tuffo in mare nel giorno dell'Epifania a Marina di Pisa, giunto alla decima edizione. Una manifestazione che vede uniti pisani e livornesi. "È un'occasione non solo per stare insieme ma anche per sottolineare l'importanza della solidarietà e del dono - ha spiegato il vicesindaco di Pisa, Paolo Ghezzi - e quest'anno c'è un motivo in più, far sentire la nostra vicinanza agli amici livornesi colpiti nel settembre scorso da una tragica alluvione". Alla manifestazione ha partecipato anche il vicesindaco di Livorno, Stella Sorgente. Prima l'arrivo della Befana a bordo di un quad della Croce Rossa Italiana, "multata" dalla polizia municipale perchè senza casco, poi tutti in spiaggia per il tuffo. Durante l'evento è stato possibile acquistare il calendario dei "bimbi motosi", i giovani angeli del fango labronici. Il ricavato sarà devoluto interamente alle famiglie colpite dall'alluvione del settembre scorso.