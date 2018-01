Epifania: Firenze, rievocata antica Cavalcata dei Magi

(ANSA) - FIRENZE, 6 GEN - Rievocata anche quest'anno a Firenze la Cavalcata dei Magi, corteo storico di figuranti, organizzato dall'Opera di Santa Maria del Fiore per celebrare l'Epifania. La manifestazione si rifà a un'antica tradizione fiorentina del XV secolo, quando la compagnia di laici intitolata ai Santi Re Magi, di cui fecero parte i Medici, organizzava un fastoso corteo, la 'Festa de' Magi'.

Nel pomeriggio Il corteo con in testa i Re Magi a cavallo, in sontuosi abiti di seta ispirati a quelli dell'affresco di Benozzo Gozzoli, ha attraversato il centro raggiungendo piazza Duomo dove c'è stato il saluto dei figuranti e l'offerta dei doni dei Re Magi a Gesù Bambino nel presepe vivente. Presenti il sindaco di Firenze Dario Nardella, Luca Bagnoli presidente dell'Opera di Santa Maria del Fiore, l'arcivescovo cardinale Giuseppe Betori che ha parlato del significato dell'Epifania: "I Magi sanno che deve nascere un re, il re dei Giudei. Secondo un ragionamento tutto umano vanno a cercare questo re nella capitale ovviamente e nella reggia, nei luoghi dove abitano i re. Ma Gesù non è nato a Gerusalemme nella grande capitale ma in un piccolo borgo, Betlemme, non è nato in una reggia ma in grotta. Gesù non viene con il potere ma con la povertà degli ultimi".(ANSA).