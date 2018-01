Auto contro albero, morto tra lamiere

(ANSA) - FIRENZE, 6 GEN - Un uomo di 53 anni è deceduto dopo che l'autovettura sulla quale viaggiava, per cause ancora in corso di accertamento, è finita contro un albero. L'incidente è avvenuto sulla strada provinciale 551 (Firenze) nel Mugello. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Borgo San Lorenzo che hanno estratto il corpo dalle lamiere consegnandolo ai sanitari del 118 che ne hanno constatato il decesso.