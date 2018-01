A.Della Valle, ho sofferto contestazioni

(ANSA) - FIRENZE, 6 GEN - "Il ruolo del presidente di una squadra di calcio è forse più coraggioso che fare l'imprenditore" e "vedere le contestazioni della scorsa estate" da parte dei tifosi della Fiorentina "mi ha provocato una profonda sofferenza. Dicono che il tempo curi tutto: speriamo".

Così Andrea Della Valle, vicepresidente del gruppo Tod's e presidente onorario della Fiorentina, in un'intervista al mensile Gq sul suo ruolo nell'evoluzione dell'azienda e sui viola di cui parla per la prima volta dopo l'annuncio shock del giugno scorso quando lui e suo fratello Diego, anche per le contestazioni dei tifosi sulle mosse di mercato, si sono dichiarati "pronti a mettere la società a disposizione di chi volesse acquistarla".