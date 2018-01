Sci Toscana, aperta maggioranza impianti

Per gli amanti dello sci, in Toscana aperta la maggioranza degli impianti.

All'Abetone sono 16 su 17 alla vigilia dell'Epifania: chiusa solo la sciovia del monte Gomito. Sono agibili tutti i raccordi sci ai piedi tra le diverse zone del comprensorio. Aperti anche gli snowpark in Val di Luce e in zona Pulicchio. Sull' Amiata sono, invece, fruibili quattro impianti su otto: sciovia Crocicchio a servizio della pista Crocicchio-Dedo e della pista Canalgrande braccio Macinaie; seggiovia Cantore a servizio della pista Vetta, del Canalgrande braccio Macinaie e della pista Direttissima; sciovia Asso di Fiori a servizio della parte finale della pista Direttissima; sciovia Jolly a servizio del campo scuola Macinaie. A Cutigliano/Doganaccia sono invece aperti tutti e quattro gli impianti così come in Garfagnana sono attivi tutti e sei gli impianti presenti. A pieno regime gli impianti di Careggine e del Casone di Profecchia.