Saldi, in Toscana affluenza in crescita

(ANSA) - FIRENZE, 05 GEN - Risultati confortanti per il commercio toscano nella prima giornata dei saldi invernali, sebbene il meteo, con una leggera pioggia, abbia dato un contributo in negativo. Bene i grandi outlet, con un +20% di presenze al Valdichiana Outlet Village, e un +5% per il Barberino Designer Outlet, mentre il centro commerciale I Gigli, il più grande della regione, parla di "forte affluenza" già dalle prime ore della mattina. Ma i riscontri sono stati abbastanza positivi anche per i piccoli negozi: Confesercenti Toscana parla di "partenza complessivamente buona" ma "soft" causa pioggia e avvio in un giorno feriale, registrando "una partenza migliore soprattutto nelle città a forte vocazione turistica", mentre Confcommercio parla di "riscossa del commercio off-line", evidenziando il ruolo dei negozi di fiducia. Confartigianato Firenze annuncia un +5% delle vendite di giornata, con punte più alte nel centro storico.