Provoca incidente e fugge, denunciato

(ANSA) - FIRENZE, 05 GEN - Alla guida dell'auto della madre ha provocato un incidente urtando e facendo cadere uno scooterista, la notte scorsa nella zona di Campo di Marte a Firenze, e poi si è dato alla fuga. Per questo un ragazzo di 19 anni è stato denunciato dalla polizia municipale per i reati di omissione di soccorso e lesioni stradali. Per lui è scattato anche il ritiro della patente. Gli agenti lo hanno rintracciato grazie al numero di targa della vettura, annotato da un testimone. A seguito dell'incidente lo scooterista, un ragazzo di 20 anni, ha riportato la frattura del femore. L'incidente è avvenuto alle 3 del mattino. Un'ora dopo la municipale si è presentata nella casa dove il 19enne vive con la famiglia. Il ragazzo, andato lui stesso ad aprire la porta, ha subito ammesso le sue responsabilità. Risultato negativo all'alcol test, è stato multato per non aver dato la precedenza in orario notturno.