Ladri seriali formaggio, 2 denunciati

(ANSA) - FIRENZE, 05 GEN - Denunciati dalla polizia con l'accusa di aver rubato formaggi per oltre 600 euro in tre supermercati di Firenze. Protagonisti due uomini di 45 e 54 anni, di origine campana, bloccati ieri pomeriggio mentre cercavano di allontanarsi da un esercizio commerciale di via Pisana rubando oltre 230 euro di formaggi. Nella loro auto, parcheggiata in zona, la polizia ha trovato forme e fette di formaggio confezionate per un valore di circa 400 euro, risultati rubati nello stesso giorno in due centri commerciali nella zona della Piagge, a Firenze, e a Lastra a Signa (Firenze).