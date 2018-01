Vittima incidente Firenze è un 28enne

(ANSA) - FIRENZE, 04 GEN - E' un 28enne di origine marocchina, Mohamed Elaidaoui, l'uomo deceduto nell'incidente stradale verificatosi la sera del 2 gennaio scorso in viale Morgagni, a Firenze. Nello scontro sono rimaste ferite anche due ragazze di 18 anni. Il nordafricano, che non aveva con sé documenti ma solo una tessera della Caritas, è stato identificato a seguito di accertamenti condotti dalla polizia municipale. Secondo la ricostruzione degli agenti l'uomo, che viaggiava su uno scooter, per cause in corso di accertamenti si è scontrato con un altro scooter, in sella del quale viaggiavano le due ragazze, all'altezza dell'incrocio tra viale Morgagni e via del Garbo. L'incidente è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza cittadine.