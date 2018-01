Fondi Ue: da Toscana sostegno aree sisma

(ANSA) - FIRENZE, 4 GEN - Quasi 12 milioni e mezzo del budget programmato per le tre annualità 2018, 2019 e 2020 del Psr Feasr della Toscana 2014-2020 per interventi a sostegno delle aziende e dei territori colpiti dal terremoto dell'agosto 2016. E' il trasferimento di solidarietà a favore dei Programmi di sviluppo rurale 2014-2020 delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria deciso con la modifica del testo del Psr Feasr della Toscana, approvata con decisione Ce n. 7705 C (2017) del 14/11/2017. Il testo del Programma di sviluppo rurale del Feasr 2014-2020 arriva così alla versione 5.1.

A seguito di questa riduzione la dotazione finanziaria complessiva del Programma passa da 961.841.373 euro a 949.420.222 euro. Lo storno dell'importo è stato determinato applicando una riduzione lineare sul programmato 2018-2019-2020 di tutte le misure, ad esclusione di quelle per le quali erano già stati assunti impegni giuridicamente vincolanti pari al 100% della relativa spesa programmata per l'intero periodo 2014/2020.