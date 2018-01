Cane cade in dirupo, salvato da vvf

(ANSA) - GROSSETO, 4 GEN - Una squadra dei vigili del fuoco ha recuperato un cane da caccia che era scivolato in un dirupo in un bosco in località Montenero, nel comune di Castel del Piano (Grosseto). I vigili si sono calati con le funi nella dirupo. Il cane era rimasto intrappolato in un anfratto con uno strapiombo sottostante e non riusciva più nè a salire nè a scendere. L'animale, solo spaventato, è stato riconsegnato al proprietario.