Auto in burrone, morto 84enne a Cortona

(ANSA) - CORTONA (AREZZO), 4 GEN - Renato Postiferi, l'84enne di Cortona (Arezzo) di cui era stata denunciata ieri mattina la scomparsa dai familiari, è stato trovato morto all'interno della sua auto finita in un burrone dopo essere uscita di strada in località di Torreone. La vettura, una Fiat Punto, si trovava in un dirupo profondo circa trenta metri. A dare l'allarme è stato un automobilista che intorno a mezzanotte e mezzo ha visto l'auto nel burrone e ha messo in moto la complessa macchina dei soccorsi. I vigili del fuoco sono arrivati con il verricello mentre all'interno dell'abitacolo veniva scoperto il corpo di una persona. È stato così allertato il 118 aretino e un medico si è calato nel dirupo constatando il decesso dell'ottantaquattrenne. Le ricerche di Postiferi erano iniziate nella giornata di ieri, dopo che i familiari ne avevano denunciato la scomparsa ai carabinieri cortonesi. Da chiarire la dinamica dell'incidente, compito affidato ai carabinieri.