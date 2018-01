Alis-Christmas Gala a Firenze fino a 7/1

(ANSA) - FIRENZE, 04 GEN - Approda questa sera al teatro Obihall Firenze 'Alis - Christmas Gala', lo spettacolo circense senza l'utilizzo degli animali, con ben 28 artisti internazionali provenienti dal Cirque du Soleil e dal Nuoveau Cirque e messo in scena dalla compagnia 'Le Cirque World's Top Performers'. "La gente allo spettacolo si emoziona - ha spiegato lo show director Gianpiero Garelli - Riusciamo a trasferire al pubblico quello che era il mio sogno iniziale, dare grandi emozioni e far sognare le persone. E' come aver creato una squadra di calcio con i migliori campioni del mondo di tutti i tempi. Abbiamo attinto soprattutto dal mondo dello sport, fino a riuscire a creare un cast di 40 eccellenze mondiali, 28 delle quali sono i protagonisti di questo spettacolo". Il cast ha al suo interno due italiani: il direttore artistico Onofrio Colucci e la protagonista della storia, Asia Tromler, che interpreta Alis in una nuova rivisitazione di 'Alice nel paese delle meraviglie'.