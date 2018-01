Fiamme in casa ad Agliana, 6 intossicati lievi

(ANSA) - AGLIANA (PISTOIA), 3 GEN - Quattro adulti e due minori lievemente intossicati stamani ad Agliana (Pistoia) per un principio d'incendio sviluppatosi all'interno di un'abitazione dove sono intervenuti i vigili del fuoco di Pistoia. I sei hanno inalato un po' di fumo e pertanto è stato necessario ricorrere alle cure del personale del 118, che è intervenuto sul posto con automedica e quattro ambulanze.

L'episodio è avvenuto in un edificio di via Panaro.