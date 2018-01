Fiorentina: Capodanno in campo

(ANSA) - FIRENZE, 01 GEN - Fiorentina in campo anche nel giorno di Capodanno per preparare la sfida di venerdì al Franchi contro l'Inter, primo appuntamento del 2018 per i viola.

Stefano Pioli ha deciso di non concedere alcun giorno di riposo ai suoi giocatori dalla trasferta vinta il 23 dicembre a Cagliari: due settimane di tour di force con allenamenti anche il giorno di Natale dato l'impegno di Coppa Italia (poi perso) con la Lazio. Solo dal 7 gennaio, in coincidenza con la sosta invernale, il tecnico viola darà una settimana di vacanza con ripresa fissata intorno al 14-15 gennaio. Ora però la priorità per la Fiorentina è allungare la striscia positiva che in campionato dura da 7 partite: due successi (con Sassuolo in casa e Cagliari fuori) e cinque pareggi di cui consecutivi al Franchi contro Genoa e Milan.