Capodanno, uomo ferito al volto da botto

(ANSA) - FIRENZE, 1 GEN - Un 35enne è rimasto ferito al volto a causa dello scoppio di un botto a Vingone, nel comune di Scandicci. L'uomo, arrivato all'ospedale di Torregalli è stato poi trasferito a Careggi, nel reparto di maxillofacciale. Da quanto ricostruito poco dopo la mezzanotte era intento a far esplodere un artifizio pirotecnico quando è stato ferito da un colpo espulso da uno dei 48 tubi di lancio che gli ha lacerato la guancia destra. Sempre a Firenze, la notte scorsa, un 19enne è stato soccorso per una ferita al torace inferta con un'arma da taglio: non è in pericolo di vita. L'ambulanza è intervenuta alle 3.40 in piazza Ghiberti. Sul posto anche la polizia. Da quanto emerso il 19enne sarebbe un giovane di origine nordafricana: con la fidanzata, avrebbe trascorso la serata in zona Santa Croce per poi allontanarsi da solo. La ragazza avrebbe poi ricevuto una telefonata dal cellulare del ferito con cui un passante la informava che il giovane era a terra.