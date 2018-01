Auto finisce in canale, salvo conducente

(ANSA) - GROSSETO, 1 GEN - E' finito con l'auto nel canale San Rocco, riuscendo a mettersi in salvo da solo. E' accaduto la notte scorsa lungo la strada delle Collacchie, a Marina di Grosseto. Sul posto intervenuti poi i vigili del Fuoco di Grosseto per recuperare la vettura. Da quanto spiegato il conducente è uscito da solo dall'auto e non ha riportato ferite.