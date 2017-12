Capodanno,sequestrati giochi pirotecnici

(ANSA) - SIENA, 30 DIC - Fiamme gialle in azione contro i giochi pirotecnici non a norma per Capodanno. Sequestri sono stati eseguiti in Lucchesia e a Siena dove sono stati trovati oltre 25800 pezzi, privi dei requisiti di sicurezza necessari per poter essere venduti al fine di salvaguardare la salute e l'incolumità degli acquirenti. Sono stati denunciati titolari dei negozi senesi e anche di Lucca. Controllisono in atto in tutta la Toscana.