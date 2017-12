Capodanno: Firenze,'Agevolate controlli'

(ANSA) - FIRENZE, 30 DIC - "Concorrere alla propria sicurezza agevolando il personale durante i controlli, evitando di portare comunque gli oggetti non ammessi e mantenendo comportamenti corretti verso persone e verso i monumenti, rispettando i divieti imposti per la circostanza e le regole di convivenza civile": è l'appello del questore di Firenze Alberto Intini in vista degli appuntamenti in piazza a Firenze per la notte di San Silvestro. Cinque le manifestazioni organizzate dal Comune di Firenze in strade e piazze, tra cui quella al Piazzale Michelangelo che domina la città e dove è stata prevista una capienza massima di 15.000 persone. In questo caso sono previsti controlli ai varchi di accesso. Il sindaco di Firenze ha emesso un'ordinanza che vieta l'accensione di botti nei luoghi dei concerti e nelle principali piazze del centro e la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro. Nei punti di maggiore afflusso le forze dell'ordine saranno impegnate in "serrati e continui controlli" di persone e borse.