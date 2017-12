Falco pellegrino su A/12, salvato

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 29 DIC - Tornerà presto a volare il falco pellegrino che, sull'A/12, è rimasto intrappolato tra le barre portapacchi di un'auto. Il conducente, in prossimità di Vecchiano, si è fermato, poiché aveva udito un forte rumore provenire dal tetto, temendo che si stesse per sganciare il baule. L'uomo, nello scendere dall'auto, ha notato l'uccello che, intrappolato tra le barre, si dimenava per tentare di liberarsi. Ha provato a tirarlo fuori ma, come lo sfiorava, il rapace allungava il collo per beccarlo e non farsi prendere. A quel punto l'automobilista ha chiesto aiuto alla centrale operativa della Polizia Stradale, che ha interessato la Lipu e dirottato sul posto una pattuglia della sottosezione di Viareggio, esperta nel salvataggio di animali. Infatti, quel reparto aveva già salvato a Migliarino, nel febbraio scorso, uno splendido esemplare di poiana riverso sul selciato. Al termine delle operazioni, il falco è stato liberato e affidato alle amorevoli cure di un esperto della Vega soccorsi.