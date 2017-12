Maltempo, neve e ghiaccio in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 28 DIC - Continua l'afflusso di aria fredda e instabile sulla Toscana dove resta il 'codice giallo' anche domani, venerdì 29, per ghiaccio e neve. Per la giornata di oggi previsti ancora rovesci sparsi e nevicate anche a quote collinari. Possibili temporali in esaurimento nel corso del pomeriggio su arcipelago e basso grossetano. In concomitanza dei temporali saranno possibili forti colpi di vento e locali grandinate. Oggi nevica sopra i 500-600 metri e domani ci saranno locali formazioni di ghiaccio sulle strade di tutto il territorio regionale, complici le precipitazioni odierne e l'accentuato calo termico che darà luogo a temperature sotto zero nel corso della notte e per gran parte della mattina.