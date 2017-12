Fulmine danneggia torre medicea all'Elba

(ANSA) - MARCIANA MARINA (LIVORNO), 28 DIC - Un fulmine ha danneggiato gravemente la sommità della torre medicea di Marciana Marina all'isola D'Elba (Livorno) e alle 9.40 una squadra di vigili del fuoco del Distaccamento di Portoferraio è intervenuta in piazza Bernocchi per un sopralluogo. Non si segnalano danni a persone. La scarica atmosferica, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, ha prodotto gravi danni alla struttura con crollo parziale della parte di sommità della stessa.