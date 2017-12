Un ombrellone per coprire Sacra famiglia

(ANSA) - TORRE DEL LAGO (LUCCA), 27 DIC - La Sacra famiglia lasciata allo scoperto: al freddo, al gelo e alla pioggia. A qualcuno però non è piaciuta la scelta di non allestire la tradizionale capannuccia del presepe sul Belvedere Puccini a Torre del Lago (Lucca) ed è così che nella mattinata di oggi sono spuntati ombrelli e ombrelloni per proteggere Gesù bambino, Maria e Giuseppe dalla pioggia incessante di queste ore. Ignoti gli autori del gesto che hanno posizionato anche dei cartelloni su cui è scritto: "Porta un ombrello e una coperta ad un bambino" e "come ad Amatrice aspettiamo una casetta".