Su piste Abetone massaggiatore cardiaco

(ANSA) - PISTOIA, 27 DIC - Un passo avanti nella lotta alla morte cardiaca improvvisa e un altro progetto di emergenza e urgenza per la Montagna pistoiese si è concretizzato con l'introduzione nelle piste da sci del comprensorio di Abetone del massaggiatore automatico 'Lucas'. Il nuovo strumento è stato presentato oggi ad Abetone. E' la prima esperienza del genere, e così la provincia di Pistoia, ancora una volta, potrà vantare un primato dal momento che già si distingue per l'organizzazione e gli ottimi risultati raggiunti in questo specifico campo, è stato spiegato.

'Lucas' sarà disponibile sulle piste da sci abetonesi, rendendole ancora più sicure per i migliaia di appassionati che le affolleranno soprattutto in questo periodo di vacanze natalizie.