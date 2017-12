Per frana chiusa Abetone-Brennero

(ANSA) - FIRENZE, 27 DIC - A causa di una frana è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni la strada statale 12 'dell'Abetone e del Brennero' all'altezza del km 68,950, nel territorio comunale di Piteglio (Pistoia). A comunicarlo una nota dell'Anas Sul posto sono presenti le squadre di pronto intervento Anas per lo sgombero dei detriti dal piano viabile e per la gestione della viabilità in piena sicurezza.