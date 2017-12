Fondi Ue: bando innovazione agricoltura

(ANSA) - FIRENZE, 27 DIC - Approvato e pubblicato dalla Regione Toscana, con decreto dirigenziale 17516 del 27 novembre 2017, il bando per selezionare proposte progettuali finalizzate ad attuare i Piani strategici (Ps) e la costituzione e gestione dei Gruppi operativi (Go) del Partenariato europeo per l'Innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura (Pei-Agri) lanciato nel 2012 per contribuire alla strategia dell'Unione 'Europa 2020' per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Il bando è cofinanziato dal Psr Feasr 2014-2020 della Regione Toscana ed è inserito, per quanto riguarda l'attività di coaching, nel progetto regionale Giovanisì. L'istanza con proposta progettuale deve essere presentata dal capofila sul sistema informativo di Artea - www.artea.toscana.it - a partire dal 15 gennaio fino alle ore 13.00 del 31 gennaio 2018.