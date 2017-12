Inzaghi,'mia Lazio voleva la semifinale'

(ANSA) - ROMA, 26 DIC - Il Boxing Day è biancoceleste. Nel primo quarto di finale di Coppa Italia, la Lazio supera la Fiorentina per 1-0 con gol di Lulic e si regala la semifinale con una delle due milanesi che si affronteranno domani sera. "La squadra ha fatto un ottimo primo tempo - dice il tecnico - l'unico rammarico è di non aver chiuso la prima frazione con un vantaggio più largo. Nella ripresa la Fiorentina ha fatto dei cambi e noi eravamo stanchi. Ma è la seconda partita in cui non prendiamo gol e penso sia stata una vittoria meritata, ci tenevo molto, arrivare in semifinale era un traguardo importante".

Coppa Italia, Europa League e recupero con l'Udinese il 24 gennaio: "Avremo un gennaio e febbraio pieno di impegni, ma volevamo la semifinale a tutti i costi". Sconsolato Stefano Pioli: "ho messo la formazione migliore che avevo a disposizione, ma con la Lazio serviva una prestazione migliore dal punto di vista tecnico e lo abbiamo fatto solo nella ripresa. Ora ci concentreremo sul campionato, e la sfida contro il Milan".