Firenze, salvo bimbo nato 'in emergenza'

(ANSA) - FIRENZE, 26 DIC - Pesa 3,630 kg ed è nato la mattina di Natale all'ospedale Santa Maria Annunziata a Ponte a Niccheri (Firenze) grazie ad un intervento "salvavita" ed alla perfetta integrazione operativa tra la centrale del 118, la Misericordia di Varlungo, il pronto soccorso e l'équipe del punto nascita. La madre ieri mattina è stata portata in emergenza in ospedale per un importante distacco di placenta. Era alla 38/a settimana di gravidanza ed è giunta in sala parto alle 9.30, appena in tempo perché il bambino nascesse dopo appena 6 minuti. Della vicenda riferisce stamani l'Azienda Usl Toscana Centro, sottolineando il "perfetto coordinamento tra i servizi di emergenza territoriale e quelli ospedalieri". L'équipe della sala parto si è subito attivata con ginecologi, anestesisti e una pediatra.