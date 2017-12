Elicottero bruciato nel Pisano, indagini

(ANSA) - SAN MINIATO (PISA), 26 DIC - Un elicottero privato a due posti è stato distrutto dalle fiamme mentre era fermo in un'area privata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con tre mezzi, l'incendio è molto probabilmente di origine dolosa. Il velivolo era parcheggiato da tempo e il rogo non ha causato danni alle persone. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno sequestrato i resti del velivolo e il terreno e hanno aperto un'indagine.

Le fiamme hanno avvolto l'elicottero che era parcheggiato in mezzo a un campo su un terreno privato e in breve lo hanno letteralmente 'divorato'. Non sono ancora chiari né il movente, né le modalità con le quali e' stato appiccato l'incendio.

L'elicottero, di proprietà di un'azienda agricola della zona, era parcheggiato da almeno tre mesi in quel punto.