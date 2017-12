Renzi porta doni piccoli pazienti Meyer

(ANSA) - FIRENZE, 24 DIC - Matteo Renzi in versione Babbo Natale, anche se in borghese, per i piccoli pazienti dell'ospedale pediatrico fiorentino Meyer. Il segretario del Pd stamani ha partecipato alla distribuzione dei regali nei reparti organizzata dalla Fondazione Tommasino Bacciotti, tra le associazioni accreditate dall'ospedale. Con Renzi c'erano tra gli altri Paolo e Barbara Bacciotti, che hanno creato la Fondazione intitolata al figlio scomparso nel 1999, il ministro Luca Lotti, Pierluigi Collina , il cantautore Lorenzo Baglioni, (tutti e tre vestiti da Babbo Natale), e Giancarlo Antognoni.

Renzi, da quanto appreso, si è presentato a sorpresa al Meyer anche se in passato aveva già partecipato alla distribuzione dei regali ai piccoli pazienti dell'ospedale promossa dalla Fondazione Bacciotti.