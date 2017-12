Guida stato ebbrezza,via 3 patenti Prato

(ANSA) - PRATO, 24 DIC - Guida in stato di ebbrezza, ritirate tre patenti in provincia di Prato. E' questo il bilancio dei controlli effettuati dalla polizia stradale in questo fine settimana natalizio nelle ore notturne.

In totale tre pattuglie hanno sottoposto alla 'prova del palloncino' 25 conducenti, 3 dei quali, due donne e un uomo, sorpresi a guidare sotto l'effetto di sostanze alcoliche.

Il tasso alcolemico per le due guidatrici è risultato, al test, superiore a 1 g/l, ovvero più del doppio del limite: entrambe sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza, e si sono viste ritirare la patente di guida che verrà sospesa per un minimo di 6 mesi. Il tasso alcolemico più elevato è stato però accertato in un conducente: aveva un livello di oltre 1,5 g/l, tre volte superiore al limite. Per questo sono scattati la denuncia, la sospensione della patente per almeno 1 anno e anche il sequestro dell'auto, che potrà essere confiscata a causa della violazione commessa.