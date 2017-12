Da fiume affiora auto, è Porsche finita acqua anni fa

(ANSA) - FIRENZE, 24 DIC - Intervento dei carabinieri e dei dei vigili del fuoco anche con i sommozzatori questo pomeriggio a San Mauro a Signa, nel comune di Signa (Firenze), dopo che un passante aveva segnalato un veicolo che affiorava dal fiume Bisenzio. Dagli accertamenti è emerso poi che non c'era nessuno nell'abitacolo e che si trattava del rottame di una Porsche gialla, finita nel corso d'acqua anni fa. Viste le difficoltà operative per il recupero della vettura è stato deciso di pianificare l'intervento nei prossimi giorni con l'ausilio di mezzi meccanici.

I primi a intervenire, dopo la segnalazione del passante, sono stati i carabinieri di San Piero a Ponti. Dall'acqua affiorava solo quello che sembrava il tettuccio di un'auto. Nei dintorni del corso d'acqua non erano stati rilevati segni di ruote verso il fiume. I vigili urbani ricordavano inoltre un incidente avvenuto alcuni anni fa, col veicolo coinvolto mai recuperato. E' stato però deciso di far intervenire i vigili del fuoco con la squadra sommozzatori per verificare meglio. Le verifiche dei pompieri hanno appurato che a bordo dell'auto non c'era nessuno e che il veicolo si trovava in quella posizione da diverso tempo. (ANSA).