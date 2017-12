In Padule Fucecchio oca da Polonia

(ANSA) - FIRENZE, 23 DIC - Da alcune settimane la riserva naturale del Padule di Fucecchio ospita un piccolo gruppo di oche selvatiche svernanti, fra cui un esemplare 'inanellato', ovvero che porta una banda gialla al collo con una sigla, risultato essere un'oca marcata a giugno in un parco della Polonia, a più di mille km di distanza.

Il volatile, marcato per renderlo riconoscibile a distanza ai fini dello studio degli spostamenti migratori, è stato 'identificato' dopo che dall'osservatorio faunistico de Le Morette i collaboratori del Centro Rdp Padule di Fucecchio hanno potuto leggere con il cannocchiale la sigla sull'anello e l'hanno trasmessa all'Ispra.

Tra le attività del Centro c'è il monitoraggio e la raccolta dati sulle specie oggetto di attività di conservazione. E a gennaio, come da oltre 25 anni, l'associazione sarà impegnata nel censimento degli uccelli acquatici svernanti nel Padule e nel Lago di Sibolla, attività che si inserisce in un progetto internazionale che abbraccia Europa, parte di Asia e Africa.