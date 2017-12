Fiamme in ditta,controlli in ospedale per operaio

(ANSA) - PRATO, 23 DIC - Attorno alle nove di questa mattina si è sviluppato un incendio all'interno di un'azienda in via Campostino di Mezzana, a est di Prato. I vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre e due autobotti. L'incendio sarebbe scaturito da una ramosa, ovvero il macchinario che si utilizza per l'asciugatura del tessuto per mezzo di un flusso di aria calda. Un operaio di 40 anni, che in quel momento si stava occupando di aggiustare il macchinario, ha inalato fumo ed è stato accompagnato in ospedale per accertamenti.

L'incendio è stato spento attorno alle 10.