Droga: due arresti, uno dipendente Usl

(ANSA) - AREZZO, 23 DIC - Due persone arrestate nell'ambito di un'operazione antidroga dei carabinieri di Arezzo insieme al Nucleo Cinofili di Firenze: una delle due è un dipendente della Usl Toscana Sud Est. Al centro dell'inchiesta che ha condotto agli arresti, la cessione di sostanze stupefacenti in maniera continua, abituale e sistematica a tossicodipendenti di Arezzo.

Stando a quanto emerso i due, un 28enne e un 36enne, stamani dopo le perquisizioni domiciliari delegate dalla Procura della Repubblica di Arezzo, sono stati trovati in possesso di 35 grammi circa di cocaina ed eroina suddivisa in dosi e di una somma contante di 755 euro ritenuta provento dell'attività di spaccio. Gli arrestati sono stati portati nella casa circondariale di Arezzo in attesa di convalida della misura restrittiva.