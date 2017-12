Appennino bolognese commemora strage 904

(ANSA) - BOLOGNA, 23 DIC - San Benedetto Val di Sambro, sull'Appennino bolognese, ha commemorato con una cerimonia il 33/o anniversario della strage del Rapido 904. Alle 19.08 di domenica 23 dicembre 1984 un ordigno sistemato nella nona carrozza del treno esplose con una carica radiocomandata, mentre percorreva i 18 km della galleria Direttissima, tra le stazioni di Vernio (Prato) e San Benedetto. Luoghi non distanti da quelli dell'attentato al treno Italicus, il 4 agosto di dieci anni prima, che fece 12 morti e 48 feriti.

La bomba sul 904 provocò 16 morti e 267 feriti: il treno era partito alle 12.55 dal binario 11 di Napoli Centrale diretto a Milano, carico di persone in viaggio per le feste natalizie. I soccorsi furono difficili, con il convoglio fermo dentro al tunnel e i collegamenti radio in tilt.

Il boss Totò Riina, morto poco più di un mese fa a Parma, era l'unico imputato a Firenze al processo d'appello sulla strage, con l'accusa di esserne mandante. In primo grado Riina era stato assolto.