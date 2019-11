Violenza sulle donne: una panchina rossa a Montecitorio

Quasi 2 ragazze su 10 ritengono che il proprio fidanzato sia eccessivamente possessivo. E al 66% è capitato di subire una scenata di gelosia, spesso per futili motivi. Pochissimi, per fortuna, i casi di violenza. Ma, quando succede, anche le giovani donne tendono a perdonare. Con le nuove tecnologie che alimentano la smania di controllo. E' quanto emerge da una ricerca a conclusione di "Don't slap me now", il progetto messo in piedi dal portale Skuola.net e Osservatorio Nazionale Adolescenza in collaborazione con il Dipartimento Pari Opportunità, per sensibilizzare le nuove generazioni contro la violenza di genere. Sono state oltre 7.500 le ragazze tra i 14 e i 20 anni intervistate per delineare i contorni del fenomeno tra le giovani donne.

Violenza donne, Fico inaugura panchina rossa a Montecitorio

"La violenza sulle donne non smette di essere emergenza pubblica - Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne - e per questo la coscienza della gravità del fenomeno deve continuare a crescere. Le donne non cessano di essere oggetto di molestie, vittime di tragedie palesi e di soprusi taciuti perché consumati spesso dentro le famiglie o perpetrati da persone conosciute. Molto resta ancora da fare" e "ogni donna deve sentire le istituzioni vicine".