L'appello dell'interista Sanchez: 'La protesta sia pacifica'

"Accetto le proteste per un Cile migliore, ma in modo pacifico e senza distruggere i beni di cui tutti abbiamo bisogno": è il messaggio pubblicato su Instagram dall'attaccante cileno dell'Inter Alexis Sanchez. "In questo modo - continua Sanchez - danneggiamo noi stessi. Quelli che soffrono di più sono i bambini, che non capiscono cosa succede per colpa di noi adulti. Dobbiamo restare uniti più che mai per un Cile migliore. Faccio un appello per trovare accordi e soluzioni. Tutto per un Cile migliore e per i bambini, che non hanno nessuna colpa: loro sono il presente e il futuro del Cile". Parole accompagnate dalle foto degli scontri di questi giorni.