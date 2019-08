Uno 'Spitfire' restaurato della Seconda Guerra Mondiale è decollato dall'aeroporto inglese di Goodwood per la prima tappa di un viaggio di 43.000 chilometri attorno al mondo. I piloti Steve Brooks e Matt Jones sperano di fare il globo in circa quattro mesi, con soste in 30 paesi. Brooks afferma che la sua più grande preoccupazione riguarda il meteo.