Ponte Genova: varato ultimo concio

(ANSA) - GENOVA, 29 MAR - Prosegue il lavoro nel cantiere del nuovo viadotto del Polcevera, dopo che 35 operai della Fagioli sono stati messi in quarantena in via precauzionale per un collega scoperto positivo al Covid-19. Il sollevamento dell'ultimo concio centrale della campata di spalla avviene grazie alla più grande delle gru della Fagioli e sotto il coordinamento dei tecnici di Fincantieri Infrastructure: con questo si può dire finita la parte centrale della struttura che raggiunge in quota 800 metri sui 1.064 previsti. Terminato questo varo, si passerà a issare le ultime sei campate da 50 metri ciascuna.

Intanto, secondo quanto appreso, Fincantieri Infrastructure ha provveduto a acquistare e a distribuire alle maestranze i dispositivi di protezione individuali necessari per evitare il contagio da Covid-19 assicurandosi che gli operai trasfertisti delle ditte appaltatrici dormano in strutture dove viene garantito il massimo distanziamento sociale. Bucci avrebbe detto alle ditte che in caso di fermo scatteranno le penali.