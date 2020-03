In fiamme 30 baracche in campo migranti

(ANSA) - FOGGIA, 29 MAR - Sono almeno una trentina le baracche distrutte nell'incendio divampato la scorsa notte all'interno dell'insediamento abusivo in cui vivono molti migranti a Borgo Mezzanone, accanto al Cara che si trova a pochi chilometri da Foggia. Non si registrano feriti. Sul posto hanno operato sette squadre dei dei Vigili del Fuoco che hanno lavorato fino all'alba per domare il rogo. Stando a primi accertamenti, l'incendio sarebbe di natura accidentale. Non è la prima volta che nella baraccopoli di Borgo Mezzanone si verificano incendi. L'ultimo, in ordine di tempo, è avvenuto lo scorso 4 febbraio quando morì una donna africana rimasta gravemente ustionata nel rogo provocato dall'esplosione di una bombola del gas.