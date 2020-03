Domingo in convalescenza ad Acapulco

(ANSA) - CITTA' DEL MESSICO, 29 MAR - Il tenore spagnolo Placido Domingo, che una settimana fa aveva rivelato di essere risultato positivo al coronavirus, sta trascorrendo la convalescenza in un ospedale di Acapulco, nello Stato messicano di Guerrero.

Ritiratosi dall'attività artistica dopo le numerose accuse di violenze sessuali rivoltegli lo scorso anno Domingo, che ha 79 anni, si trovava in Messico quando sono apparsi i sintomi del contagio.

In una conferma via email, la sua portavoce ha indicato che "le sue condizioni sono stabili e che resterà nell'ospedale (Del Prado, ndr.) fino a quando i medici lo riterranno opportuno".