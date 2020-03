Coronavirus: 68 nuovi casi a Tokyo

(ANSA) - TOKYO, 29 MAR - Tokyo segna un altro record giornaliero di contagi da coronavirus, a quota 68 nella giornata di domenica, portando il totale dei casi nella capitale a 430. Intanto una nevicata fuori stagione - con le temperature che sono scese fino a 3 gradi, dopo i 25 registrati ieri - ha contribuito a una minore circolazione di persone, in linea con l'esortazione della governatrice Yuriko Koike ai cittadini a non lasciare la propria abitazione, se non per servizi essenziali. Il numero più alto dei casi di infezione, 30, si è registrato in un ospedale del comune di Taito, a nord-est della capitale.

Tra i casi di contagio segnalati ieri, nella prefettura di Chiba, a est di Tokyo, c'erano anche 26 persone disabili in un centro di assistenza, assieme a 32 assistenti che lavorano nella stessa struttura. Il totale delle infezioni del coronavirus in Giappone è salito a 1.693, con 52 morti.