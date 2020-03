Musk dona centinaia di respiratori a Ny

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - Elon Musk, patron della Tesla, ha annunciato la donazione di centinaia di respiratori alla città e allo Stato di New York, che hanno il più elevato numero di infezioni da coronavirus di tutti gli Stati Uniti e sono in difficoltà con attrezzature e posti letto. Lo scrivono vari media, fra cui Bbc e Cbs.

I ventilatori, ha detto Musk, sono stati acquistati da un produttore cinese approvato dal governo federale Usa.

Il sindaco di New York, Bill De Blasio, ha espresso "profonda gratitudine" a Musk per la donazione agli ospedali della città e dello stato, che è in corso.