Salvini, se Ue è questa è una schifezza

(ANSA) - MILANO, 27 MAR - "Dedico un pensiero di schifo e vergogna all'Europa, si sono presi 15 giorni di tempo per decidere, perché a Berlino e Bruxelles non hanno capito che la gente sta morendo". Lo ha detto il senatore e leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo in diretta a TeleLombardia. "Quindi si sono riuniti e hanno deciso che ci penseranno per due settimane, se e come aiutare. Se questa è l'Unione europea è una schifezza. Ma andate a zappare", ha concluso.